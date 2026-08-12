ФСБ предотвратила покушение на сотрудника военкомата в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержан мужчина, планировавший совершить подрыв машины сотрудника военного комиссариата. Задержанный действовал по заданию украинских спецслужб, следует из пресс-релиза центра общественных связей ФСБ (есть у «Ъ»).

По данным ФСБ, подозреваемый в сентябре 2025 года установил связь с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Ее название не приводится. Устроить подрыв мужчина должен был за денежное вознаграждение. Его задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, содержащее взрывчатое вещество западного производства.

Возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и незаконном приобретении взрывного устройства (п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Подозреваемый по решению суда отправлен под стражу.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян за сотрудничество с украинскими спецслужбами. 1 августа сообщалось о задержании в Вологодской и Рязанской областях двух граждан за госизмену. 6 августа ФСБ заявила, что в Приморье задержаны трое подростков по подозрению в подготовке теракта, также возбуждено дело по ст. 275 УК РФ.