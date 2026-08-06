В Приморье задержаны трое подростков по подозрению в подготовке теракта

Трое подростков в Приморье готовили теракт по заданию представителя запрещенной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Несовершеннолетние задержаны, они признали вину,

Задержанные — жители городов Находки и Владивостока. По данным ФСБ, подростки собирали сведения об участниках спецоперации. Они, в частности, снимали на видео и фотографировали места жительства и работы военнослужащих, используемые ими машины и парковки. Также они искали места вблизи подъездов, где можно было бы скрытно разместить взрывные устройства. Как утверждают в российской спецслужбе, подростки планировали теракт на одном из объектов Росгвардии.

Возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). По местам жительства задержанных провели обыски. У них изъяты компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Все трое арестованы. Они «активно сотрудничают со следствием».