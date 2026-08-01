ФСБ: в Вологодской и Рязанской областях задержаны двое россиян за госизмену

ФСБ задержала в Вологодской и Рязанской областях двух россиян, подозреваемых в госизмене. По версии ФСБ, задержанные действовали в интересах украинских спецслужб.

Житель Рязанской области — 1978 года рождения. Он, по версии следствия, планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против российской армии. Для этого он через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вышел на контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины.

Второй подозреваемый — 2001 года рождения. Он был задержан в Великоустюгском округе. Как утверждает ФСБ, мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины. Согласно материалам дела, мужчина помогал украинской стороне искать лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры в Вологодской области, следует из пресс-релиза ФСБ.

Следственными подразделениями УФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 (сотрудничество с иностранным государством) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Задержанные арестованы.