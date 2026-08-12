Оренбургский губернатор после атаки БПЛА сообщил о сложной ситуации с топливом

В Оренбургской области «складывается непростая ситуация с топливом», заявил губернатор Евгений Солнцев. По его словам, атаки ВСУ создали «определенные проблемы», и власти вынуждены менять логистику доставки горюче-смазочных материалов (ГСМ). Из-за этого вводят ограничения на продажу топлива для физических и юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Солнцева Фото: Telegram-канал Евгения Солнцева

С 12:00 12 августа продавать бензин на АЗС будут по дням в зависимости от номерных знаков: в четные дни заправить авто смогут те, чьи госномера оканчиваются на четную цифру, в нечетные дни — автомобилисты с госномерами, оканчивающимися на нечетную цифру. Заливать топливо в канистры запрещено.

Также установлены лимиты на объем отпускаемого топлива: бензин (АИ-92, АИ-95) — не менее 15 л и не более 30 л в одни руки. Дизельное топливо — до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области.

Господин Солнцев заверил, что «меры вынужденные», но выразил уверенность, что ситуация «разрешится в ближайшее время». «Есть договоренности с другими регионами, усиливаем взаимодействие с РЖД. Топливный рынок нашей страны — один из стабильных в мире»,— убежден губернатор.

10 августа Минобороны РФ сообщало о сбитых над Оренбургской областью БПЛА, их число не уточнялось. 11 августа после атаки БПЛА в области загорелось промпредприятие.