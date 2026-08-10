Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Оренбургской областью

Министерство обороны России сообщило о массовой атаке беспилотников на регионы страны в ночь на 10 августа. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 456 украинских БПЛА над территорией 13 субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В перечень регионов, где были сбиты беспилотники, вошли Оренбургская, Пензенская, Курская, Ростовская, Самарская, Белгородская, Воронежская, Ульяновская, Саратовская, Тульская, Калужская, Орловская и Брянская области. Подробности о возможных последствиях атаки и количестве сбитых аппаратах в Оренбургской области не уточняются.

Накануне около пяти часов утра губернатор региона Евгений Солнцев объявил об опасности атаки БПЛА. Позже стало известно о том, что аэропорт муниципального центра временно прекратил принимать и выпускать воздушные судна. Режим беспилотной опасности сохраняется до сих пор.

Яна Вежлева