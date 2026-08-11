Промпредприятие загорелось после атаки БПЛА в Оренбургской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2026 году Оренбургская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников, что приводило к приостановке работы аэропортов и введению плана «Ковер». Например, 24 июня над промышленным предприятием в Оренбурге были сбиты несколько беспилотников, а 29 апреля губернатор Евгений Солнцев сообщал о попытке ВСУ атаковать несколько предприятий в регионе, где над областью сбили четыре дрона.

Губернатор Евгений Солнцев и мэр Орска Артем Воробьев уже ранее обращались к жителям с призывами сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с мест происшествий. Например, 11 ноября 2025 года Артем Воробьев просил горожан оставаться в зданиях и не подходить к окнам в связи с угрозой атаки беспилотной авиации.