Промпредприятие загорелось после атаки БПЛА в Оренбургской области
Оренбургская область подверглась атаке беспилотников. Средства ПВО отражают атаку, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
«В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий», — уточнил чиновник. По предварительным данным, пострадавших нет.
Глава региона призвал местных жителей не снимать фото и видео работы ПВО и последствий налета БПЛА: «Не помогайте врагу в совершении преступления».
Ранее господин Солнцев сообщил о введении плана «Ковер» в радиусе 100 км от Орска. Мэр города Артем Воробьев уточнил, что есть угроза атаки беспилотников.
В 2026 году Оренбургская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников, что приводило к приостановке работы аэропортов и введению плана «Ковер». Например, 24 июня над промышленным предприятием в Оренбурге были сбиты несколько беспилотников, а 29 апреля губернатор Евгений Солнцев сообщал о попытке ВСУ атаковать несколько предприятий в регионе, где над областью сбили четыре дрона.
Губернатор Евгений Солнцев и мэр Орска Артем Воробьев уже ранее обращались к жителям с призывами сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с мест происшествий. Например, 11 ноября 2025 года Артем Воробьев просил горожан оставаться в зданиях и не подходить к окнам в связи с угрозой атаки беспилотной авиации.