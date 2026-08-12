Силы ПВО за ночь сбили над Россией 502 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 502 беспилотника самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Над Краснодарским краем за ночь сбили несколько сотен БПЛА, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, обломки БПЛА упали на 21 дом и четыре предприятия. В Анапе и Геленджике при атаке БПЛА повреждены жилые дома, пострадали еще четыре человека. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.