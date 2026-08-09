Китай держит темп

Внешняя торговля Китая в июле сохранила высокие темпы прироста, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) страны. Все большую роль в расширении китайского экспорта играют товары высокотехнологичных производств. Быстрое увеличение поставок заметно усиливает торговые дисбалансы и видится проблемой крупнейшим партнерам КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chinatopix / AP Фото: Chinatopix / AP

Поставки Китая за рубеж в июле увеличились на 23,9% год к году в долларовом выражении после роста на 27% в июне, сообщило ГТУ. Экспорт остается одним из основных источников роста китайской экономики на фоне слабого внутреннего спроса и снижения инвестиционной активности. Главным драйвером при этом становится спрос на продукцию высокотехнологичных производств. За январь—июль экспорт таких товаров вырос на 40,7% год к году. Рост показывает и автопром. Только в июле поставки автомобилей за рубеж увеличились на 50% год к году. Китайские автопроизводители продолжают активно осваивать зарубежные рынки в условиях слабого внутреннего потребления.

Аналитики американской ФРС отмечают в своих материалах, что нынешний экспортный бум КНР тревожит ее торговых партнеров из-за того, что эта страна все меньше зависит от импортных комплектующих.

Сейчас китайские производственные цепочки локализованы гораздо сильнее, чем в начале нулевых. Торговый профицит КНР уже превышает 1% совокупного ВВП остального мира — по этому показателю страна обогнала Германию и Японию в периоды их максимальной экспортной экспансии, следует из подсчетов ФРС.

Импорт Китая в июле вырос на 27,5% после увеличения на 36% в июне. Заметно увеличились закупки угля: объем импорта вырос на 20% год к году, до 42,7 млн тонн, а его стоимость — почти на 75%. Среди причин — перебои с поставками других энергоносителей, а также жара, повышающая потребление электроэнергии в стране. Импорт нефти в КНР в июле оставался значительно (на 24,3%) ниже прошлогоднего, хотя по сравнению с июнем поставки подскочили на 22%, до 35,7 млн тонн: в Китай начали поступать более дешевые партии, которые были закуплены после кратковременного восстановления судоходства через Ормузский пролив в июне. Высокими темпами в июле продолжил расти импорт электронных компонентов, которые нужны для выпуска телекоммуникационного оборудования.

Несмотря на продолжающееся повышение торговых барьеров, в прошлом месяце наблюдался рост поставок из США в Китай — примерно на 15% год к году. Заметно увеличился и китайский экспорт в США — на 17% в годовом выражении.

По оценкам Peterson Institute for International Economics, после начала торговой войны часть поставок из Китая была перенаправлена в США через третьи страны: государства, которые за последние годы заметнее всего наращивали экспорт в Штаты, одновременно увеличивали закупки китайских товаров. Все большую роль в таких цепочках поставок играют Вьетнам и Мексика. Судя по статистике, экспорт Китая в эти страны в июле продолжил расти.

Что касается Евросоюза, то Китай продолжает быстро увеличивать поставки в регион, встречные закупки же, напротив, снижаются. В июле экспорт КНР в Евросоюз вырос на 16% год к году, а импорт из ЕС сократился на 1,4%. Дальнейшее увеличение дисбаланса уже вызывает все более жесткую реакцию Брюсселя. Евросоюз применяет защитные меры в отдельных секторах и рассчитывает решить часть торговых противоречий с Китаем к октябрю.

Товарооборот КНР с РФ в июле составил около $25 млрд, увеличившись на 31% год к году. Китайские поставки в Россию выросли примерно на 35%, до $12,25 млрд, российский экспорт в Китай — на 27%, до $12,75 млрд. Рост поставок из России в КНР поддерживает в том числе нефть, отгрузки которой увеличиваются на фоне перебоев с ближневосточными поставками. Во многом высокие темпы роста объясняются низкой базой прошлого года. За январь—июль объем двусторонней торговли по той же причине увеличился на 26,3% год к году, до $159,2 млрд.

Кристина Боровикова