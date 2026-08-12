США подтвердили атаку на судно под флагом Панамы в Оманском заливе

Вооруженные силы США в Оманском заливе нанесли ракетный удар по грузовому судну под флагом Панамы. Оно пыталось в нарушение блокады пройти в один из портов Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Инцидент произошел 11 августа. Силы CENTCOM «вывели из строя» судно M/V Vela Nova, сказано в сообщении командования в соцсети X. Вертолет MH-60 ВМС США выпустил две ракеты Hellfire в машинное отделение судна после того, как его экипаж «проигнорировал неоднократные предупреждения американских сил». В CENTCOM добавили, что «судно больше не следует в направлении Ирана».

По состоянию на 11 августа CENTCOM перенаправил 55 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду Ирана, вывел из строя три судна и взял на абордаж еще два.

Об атаке на контейнеровоз Vela Nova под панамским флагом вчера сообщила британская группа по управлению морскими рисками Vanguard. The Wall Street Journal писала, что американский военный вертолет повредил руль направления судна. После происшествия экипаж пытался перебраться на другое гражданское судно.

Власти Ирана заявили о готовности обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, заблокированный с начала войны. Взамен Тегеран требует снять с его экономики американские санкции. США, скорее всего, начнут ослаблять ограничения после заключения временного соглашения по Ормузу, утверждают источники Financial Times.

Подробности — в материале «Ъ» «Ормуз освободят под залог».