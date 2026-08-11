WSJ: США атаковали судно под флагом Панамы из-за попытки прорвать блокаду Ирана

Вооруженные силы США ударили по судну под флагом Панамы, которое пыталось преодолеть военно-морскую блокаду иранских портов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника издания, американский военный вертолет открыл огонь и повредил руль направления судна после того, как его экипаж проигнорировал несколько предупреждений. О пострадавших не сообщается, отмечает WSJ. После происшествия, по-видимому, экипаж пытался перебраться на другое гражданское судно, добавил собеседник.

Сегодня британская группа по управлению морскими рисками Vanguard, а также источник в сфере морской безопасности сообщили Reuters, что контейнеровоз Vela Nova под панамским флагом был поражен ракетой во время прохождения через Оманский залив. Управление морских торговых операций Великобритании подтвердило факт инцидента с участием коммерческого судна и «военных сил».