По делу о поставках некачественной тушенки на СВО арестовали активы на сотни миллионов

У семьи бизнесмена Дмитрия Мизгира, обвиняемого в поставках некачественных консервов для Минобороны РФ, арестовали активы на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, при обыске в загородном доме жены предпринимателя Елены в Одинцово следователи также изъяли ювелирные украшения, документы и другие ценности.

Находящегося в федеральном розыске бизнесмена задержали в Белоруссии сотрудники КГБ — Мизгира отследили по телефонным звонкам и камерам наблюдения. После задержания его доставили в Москву, где в июле 235-й гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Поставки некачественных консервов осуществлялись в 2024–2025 годах для питания подразделений в зоне СВО. В продукции с подмосковного мясокомбината «Селятино» вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки.

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