ООН приветствует возвращение Роберта Гилмана из России в США

ООН одобряет возвращение бывшего морпеха Роберта Гилмана из России в США, заявил официальный представитель генсекретаря организации Фархан Хак. С 2022 года Гилман находился в заключении после приговора за пьяное нападение на полицейского в Воронеже.

«Мы рады успешному сотрудничеству между США и Российской Федерацией, которое привело к этому освобождению»,— сказал представитель ООН в разговоре с ТАСС.

11 августа американский президент Дональд Трамп объявил в соцсети Truth о возвращении Гилмана в США «по гуманитарным причинам». Он добавил, что обмена заключенными не было.

Адвокат Роберта Гилмана Ирина Бражникова сказала «Ъ», что в последнее время его состояние здоровья сильно ухудшилось. Как пишет Associated Press, по возвращению в США бывшего морпеха направят в военный госпиталь в Техасе.

По информации Reuters, в начале июня Гилмана перевели в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Отмечалось, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Морпеха комиссовали из России в США».