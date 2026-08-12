ООН приветствует возвращение Роберта Гилмана из России в США
ООН одобряет возвращение бывшего морпеха Роберта Гилмана из России в США, заявил официальный представитель генсекретаря организации Фархан Хак. С 2022 года Гилман находился в заключении после приговора за пьяное нападение на полицейского в Воронеже.
«Мы рады успешному сотрудничеству между США и Российской Федерацией, которое привело к этому освобождению»,— сказал представитель ООН в разговоре с ТАСС.
11 августа американский президент Дональд Трамп объявил в соцсети Truth о возвращении Гилмана в США «по гуманитарным причинам». Он добавил, что обмена заключенными не было.
Адвокат Роберта Гилмана Ирина Бражникова сказала «Ъ», что в последнее время его состояние здоровья сильно ухудшилось. Как пишет Associated Press, по возвращению в США бывшего морпеха направят в военный госпиталь в Техасе.
По информации Reuters, в начале июня Гилмана перевели в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Отмечалось, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд.
Подробнее — в материале «Ъ» «Морпеха комиссовали из России в США».
Освобождение Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям одобрил президент России Владимир Путин, о чём заявил Дональд Трамп. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, спецпосланник по освобождению заложников Адам Белер и другие содействовали его освобождению, по словам Трампа. В конце июля госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднимал вопрос освобождения Гилмана.
В январе 2022 года Роберта Гилмана арестовали в Воронеже по обвинению в пьяном нападении на полицейского, за что ему назначили 4,5 года колонии. Из-за неоднократных нарушений порядка в колонии и нападений на сотрудников УФСИН и следователя против Гилмана было возбуждено ещё восемь уголовных дел, что увеличило его общий срок заключения до 10 лет.
К началу июля 2026 года Роберта Гилмана перевели из тюремной больницы Воронежа в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора, когда он не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд. Воронежский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Гилману из-за его невозможности участвовать в судебном заседании.