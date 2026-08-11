Axios: глава Paramount допустил начало переноса компании из Калифорнии в октябре

Гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон планирует начать перенос бизнеса из Калифорнии 1 октября из-за срыва сделки по слиянию кинокомпании с Warner Bros. Discovery. Об этом господин Эллисон сообщил руководству компании 5 августа, сообщают Axios и The Variety со ссылкой на источники.

Paramount начнет перенос компании, если генпрокурор Калифорнии Роб Бонта откажется от обсуждения антимонопольного спора, добавил Дэвид Эллисон. По его словам, совет директоров Paramount одобрил это решение.

«Мы будем продолжать говорить правду и отстаивать свою точку зрения в суде — в интересах американской аудитории, кинематографистов, писателей, креативщиков, съемочных групп и малого бизнеса»,— написал Роб Бонта в соцсети Х.

Иск с требованием заблокировать слияние Paramount и Warner Bros. Discovery подали 12 штатов. Сумма сделки должна была составить $110 млрд. Paramount согласилась отложить слияние на время рассмотрения судебного иска. Заседания суда по делу начнутся в марте 2027 года.