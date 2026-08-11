Axios: глава Paramount допустил начало переноса компании из Калифорнии в октябре
Гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон планирует начать перенос бизнеса из Калифорнии 1 октября из-за срыва сделки по слиянию кинокомпании с Warner Bros. Discovery. Об этом господин Эллисон сообщил руководству компании 5 августа, сообщают Axios и The Variety со ссылкой на источники.
Paramount начнет перенос компании, если генпрокурор Калифорнии Роб Бонта откажется от обсуждения антимонопольного спора, добавил Дэвид Эллисон. По его словам, совет директоров Paramount одобрил это решение.
«Мы будем продолжать говорить правду и отстаивать свою точку зрения в суде — в интересах американской аудитории, кинематографистов, писателей, креативщиков, съемочных групп и малого бизнеса»,— написал Роб Бонта в соцсети Х.
Иск с требованием заблокировать слияние Paramount и Warner Bros. Discovery подали 12 штатов. Сумма сделки должна была составить $110 млрд. Paramount согласилась отложить слияние на время рассмотрения судебного иска. Заседания суда по делу начнутся в марте 2027 года.
В июле 2024 года Skydance Media Дэвида Эллисона договорилась о покупке холдинга National Amusements, владеющего 77% акций Paramount Global, за $28 млрд. Эта сделка должна была быть завершена в первой половине 2025 года при условии одобрения регуляторами. В рамках этой сделки, Skydance должна была заплатить $2,4 млрд наличными за National Amusements, затем еще $4,5 млрд наличными и акциями за акции Paramount Global, а также вложить $1,5 млрд для укрепления баланса Paramount. После слияния объединенную компанию должен был возглавить Дэвид Эллисон.
В декабре 2025 года Netflix объявила о покупке стримингового сервиса HBO Max, киностудий и других активов Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. В ответ на это Paramount Skydance предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros. Discovery, предложив $108,4 млрд за всю компанию. При этом Paramount предложила оплатить $2,8 млрд компенсации, которую Warner Bros. должна была бы выплатить Netflix в случае срыва сделки, а также ежеквартально выплачивать акционерам Warner Bros. по 25 центов за акцию в качестве «платы за ожидание» до закрытия сделки, что могло составить около $650 млн ежегодно.
Власти 12 штатов США, включая Калифорнию, подали иск против слияния Paramount Skydance Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc. в суд Северного округа Калифорнии. Они утверждают, что это слияние «устранит конкуренцию между Paramount и Warner Bros., нанеся существенный ущерб кинотеатрам, кабельным дистрибуторам и в конечном итоге зрителям». 13 июля 2026 года власти Калифорнии и еще 11 штатов подали коллективный иск с требованием заблокировать сделку, полагая, что объединение создаст медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке.