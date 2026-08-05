Суд рассмотрит дело о блокировке слияния Paramount и Warner Bros. в 2027 году

Судья, рассматривающий антимонопольное дело о блокировании слияния компаний Paramount и Warner Bros. Discovery, определил график судебного разбирательства. Заседания суда по этому делу будут проходить со 2 по 19 марта 2027 года, сообщает Variety. Предварительное слушание состоится 24 февраля.

31 июля компания Paramount просила судью назначить предстоящее антимонопольное разбирательство на ноябрь, в то время как коалиция из 12 генеральных прокуроров штатов, подавших иск с целью остановить сделку, и Гильдия сценаристов США предложили провести слушания в апреле 2027 года.

Для Paramount сроки имеют значение, поскольку с 1 октября и до завершения сделки компания должна выплачивать пени за отсрочку платежа в размере $7 млн в день акционерам Warner Bros. Discovery. С учетом уже известного предварительного графика разбирательства Paramount к моменту его завершения обязана будет выплатить акционерам WBD около $1,2 млрд только в качестве пени.

Paramount согласилась отложить слияние с Warner Bros. Discovery за $110 млрд на время рассмотрения судебного иска. Коллективный иск с требованием заблокировать сделку 13 июля подали власти Калифорнии и еще 11 штатов. По их мнению, объединение уничтожит конкуренцию в Голливуде, создав медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке.

Влад Никифоров