Paramount согласилась отложить слияние с Warner Bros. почти на год

Paramount Skydance согласилась отложить слияние с Warner Bros. Discovery стоимостью $110 млрд на время рассмотрения судебного иска, направленного на отмену сделки. Согласно заявлению компании в суде, поглощение может быть перенесено вплоть до июня 2027 года, если суд не вынесет решение по этой сделке раньше, передает AFP.

Коллективный иск с требованием заблокировать сделку 13 июля подали власти Калифорнии и еще 11 штатов. По их мнению, объединение «уничтожит конкуренцию» в Голливуде, создав медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке.

Из-за задержки Paramount Skydance рискует терять около $7 млн в день, отмечает Reuters. Такую неустойку компания обязалась выплачивать акционерам Warner Bros., если процедура слияния не закроется до 30 сентября.

Если это слияние все же произойдет, то под единое руководство перейдут две крупные киностудии, сервисы HBO Max и Paramount+, а также телевизионные сети, включая CBS и CNN. Слияния активно добивался глава Paramount Дэвид Эллисон, сын основателя Oracle. В прошлом году во время агрессивного аукциона он перебил подобное предложение Netflix, которой в итоге пришлось отказаться от сделки.