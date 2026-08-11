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Путин пообщался с жителями Новосибирска

Президент России Владимир Путин перед завершением рабочей поездки в Новосибирск пообщался с жителями города. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Глава государства прилетел в Новосибирск в ночь на 11 августа. Он посетил Новосибирский государственный университет, где пообщался со студентами, аспирантами и молодыми учеными региона. Владимиру Путину презентовали новый кампус НГУ.

Президент также проверил ход работ над «Сибирским кольцевым источником фотонов» и провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

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