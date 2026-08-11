Находящегося под стражей в Воронеже американца Роберта Гилмана помиловали из-за ухудшения здоровья

Издание Reuters пишет, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании американца Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья. С начала 2022 года он находится под стражей в Воронеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Роберта Гилмана в 2024 году

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Судебное заседание по делу Роберта Гилмана в 2024 году

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Вопрос об освобождении бывшего морпеха госсекретарь США Марко Рубио поднимал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля. Этим летом состояние здоровья Гилмана сильно ухудшилось: он, по данным Reuters, находился в состоянии диссоциативного ступора. Рассмотрение двух его уголовных дел было приостановлено в связи с его госпитализацией.

Гилмана отправили из России на самолете Госдепартамента США в Вашингтон. По данным Reuters, на борту его сопровождали мать и команда из четырех врачей. По словам американских чиновников, которых приводит издание, Гилман передвигается и разговаривает, его состояние оценивается как стабильное.

Адвокат Гилмана Ирина Бражникова сказала «Ъ-Черноземье», что перед освобождение облсуд рассмотрел в апелляционном порядке 10-летний приговор ее доверителя. Он был оставлен без изменений. По словам защитника, в последнее время Гилман был в достаточно тяжелом состоянии.

В 2022 году Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Гилмана сняли с поезда Сухум — Москва за пьяный дебош, и в полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Впоследствии приговор, вынесенный американцу, сократили на год. В исправительной колонии №2 Воронежа Роберт Гилман устроил несколько драк с сотрудниками учреждения и следователем. В итоге в общей сложности за шесть эпизодов дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ) он получил десять лет строгого режима. Гражданин США объяснял, что дрался с сотрудниками УФСИН, чтобы его не этапировали в отдаленную от Воронежа колонию.

В последние пару лет на судебных заседаниях американец жаловался на плохое самочувствие, но также периодически констатировал, что чувствует себя нормально. В апреле во время рассмотрения нового уголовного дела Гилман заявил, что намерен отправиться в зону СВО в качестве стрелка.

Сергей Толмачев