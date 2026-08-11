Mada Masr: Египет отказался вступать в союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана
Главы Турции, Саудовской Аравии и Пакистана приглашали Египет присоединиться к их оборонному союзу, однако страна отказалась от предложения. Об этом сообщило издание Mada Masr со ссылкой на источники.
Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ
Собеседники агентства отметили, что Египет поддерживает прочные двусторонние отношения со странами коалиции. При этом образованный союз в Каире считают политическим, а не оборонным. По словам источников, в Египте опасаются, что вступление в союз ограничит его собственные маневры в регионе.
Дипломат, который раньше работал в Турции, в разговоре с Mada Masr отметил, что соглашение трех стран представляет не столько оборонный пакт в интересах всех участников, сколько оборонный пакт в интересах Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали трехстороннее соглашение в сфере обороны 7 августа. Как сообщал МИД Пакистана, решение было принято из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Теперь вооруженное нападение на любую из стран будет считаться нападением на все три государства.
Что писали мировые СМИ о союзе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана — в подборке «Ъ».
7 августа 2026 года в Мекке было подписано соглашение о совместной обороне между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией, которое предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников блока. Документ был подписан наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Аналитики отмечают, что соглашение является скорее политическим посланием, чем "железобетонным" союзом, хотя его назвали "Исламским НАТО".
Принцип коллективной обороны, заложенный в соглашении, напоминает пятую статью Североатлантического договора, однако механизмы принятия решений и объем обязательств нового альянса пока не ясны. Отмечается, что три крупные мусульманские державы не хотят полагаться исключительно на внешнего гаранта безопасности, а политическая инфраструктура для расширения пакта уже существует. В марте 2026 года министры иностранных дел Саудовской Аравии, Пакистана, Турции и Египта уже проводили четырехстороннюю встречу в Эр-Рияде.
Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали возможность создания консорциума для управления потоками нефти через Ормузский пролив в марте 2026 года, а также обратились к Пакистану с просьбой об участии в нем. Этот проект, по информации Reuters, включал предложения от Египта о создании системы сборов за проход судов по аналогии с Суэцким каналом.