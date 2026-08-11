Mada Masr: Египет отказался вступать в союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Главы Турции, Саудовской Аравии и Пакистана приглашали Египет присоединиться к их оборонному союзу, однако страна отказалась от предложения. Об этом сообщило издание Mada Masr со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Собеседники агентства отметили, что Египет поддерживает прочные двусторонние отношения со странами коалиции. При этом образованный союз в Каире считают политическим, а не оборонным. По словам источников, в Египте опасаются, что вступление в союз ограничит его собственные маневры в регионе.

Дипломат, который раньше работал в Турции, в разговоре с Mada Masr отметил, что соглашение трех стран представляет не столько оборонный пакт в интересах всех участников, сколько оборонный пакт в интересах Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали трехстороннее соглашение в сфере обороны 7 августа. Как сообщал МИД Пакистана, решение было принято из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Теперь вооруженное нападение на любую из стран будет считаться нападением на все три государства.

Что писали мировые СМИ о союзе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана — в подборке «Ъ».