«НАТО мусульман-суннитов нуждается в большом кредите доверия»

Подписание в Мекке соглашения о совместной обороне Саудовской Аравии, Пакистана и Турции остается в центре внимания мировых медиа. Комментаторы напоминают, что соглашение впервые сводит вместе ядерную державу, члена НАТО и хранителя мусульманских святынь. При этом они называют соглашение скорее посланием, чем настоящим «железобетонным» союзом. При этом израильские эксперты уже говорят о том, чем еврейское государство может ответить на создание того, что в мире уже получило название «Исламского НАТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

The Hindu (Ченнай, Индия) Зыбучие пески: о совместном оборонном соглашении Пакистана, Саудовской Аравии и Турции Совместное соглашение в сфере обороны, которое Пакистан, Саудовская Аравия и Турция подписали в Мекке 7 августа, отражает их общие стратегические опасения, а также изменения, происходящие в настоящее время в архитектуре безопасности Западной Азии… То, что о пакте было объявлено в разгар войны в Иране и продолжающихся израильских бомбардировок в регионе, не совпадение. Столкнувшись с перспективой сокращения американского стратегического присутствия в Западной Азии, региональные державы начали искать новые партнерства за рамками традиционного американского «зонтика безопасности»… Турция, давно желавшая играть большую роль в Западной Азии, получит больше стратегического пространства. Пакистан, традиционная южноазиатская держава, находящаяся в тени Индии, также хочет расширить свою роль в качестве гаранта безопасности и посредника в Западной Азии.

The Times (Лондон, Великобритания) Турецкое видение «НАТО мусульман-суннитов» нуждается в большом кредите доверия Новейший оборонный пакт между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном уже назвали «НАТО мусульман-суннитов». Три наиболее сильных в военном отношении суннитских государства договорились о том, что любое вооруженное нападение на одно из них будет рассматриваться как нападение на всех трех… Однако возникают вопросы. В первую очередь о том, кто является наиболее вероятными противниками для этого пакта и так уж эти трое бросятся на защиту друг друга, если угрожать будут интересам только одной из стран? Аналитики говорят, что пакт, возможно, послание, а не железобетонная гарантия… Пакт основан больше на идее коллективного сдерживания, а не коллективной обороны.

Politics Today (Стамбул, Турция) Договор в Мекке о совместной обороне: новый рубеж региональной архитектуры безопасности Подписание соглашение об обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном в важнейшем центре мусульманского мира придает ему политическую и историческую значимость, выходящую за рамки военного документа… Пожалуй, самым удивительным аспектом соглашения является принцип, в соответствии с которым нападение на одного участника соглашения считается нападением на всех. Это условие — отсыл к логике НАТО в том, что касается коллективной обороны. Тем не менее в настоящее время существуют значительные институциональные различия между двумя организациями. НАТО — институциональный альянс с более чем 70-летней историей… Механизмы реализации соглашения, заключенного в Мекке, однако, пока не настолько прозрачны… Превратится ли оно в региональный союз, будет зависеть не столько от текста соглашения, сколько от тех институтов, которые будут созданы в соответствии с ним, совместными планами обороны и политической воли, которую будут демонстрировать стороны во время кризиса… Называть соглашение в Мекке «Исламским НАТО» на этой стадии представляется преждевременным.

«Исраэль Хайом» (Тель-Авив, Израиль) Израильский ответ на «Исламское НАТО» Соглашение о совместной обороне, подписанное в выходные в Мекке Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, знаменует собой стратегический поворот для Ближнего Востока и Южной Азии. Новый панисламский альянс сводит вместе хранителя священных мест ислама, ядерную державу и члена НАТО. И, скорее всего, он усилит гонку вооружений во всем мире… Подходящим ответом Израиля стало бы немедленное усиление координации с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индией… Турция тем временем предстает одной из главных угроз Израиля, не менее важной, чем Иран. Анкара будет стремиться использовать альянс для усиления своего влияния в Персидском Заливе и противостоять Израилю в дипломатической и военной сферах.

Подготовил Николай Зубов