Бывшего главу Верховного суда Венгрии Андраша Баку избрали президентом страны

Парламент Венгрии избрал бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку президентом страны. Официально он вступит в должность 19 августа. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андраш Бака

Фото: Attila Kisbenedek / AFP Андраш Бака

Фото: Attila Kisbenedek / AFP

140 депутатов проголосовали «за», шестеро — «против». Партия бывшего премьер-министра Виктора Орбана «Фидес», а также «Христианско-демократическая народная партия» отказались участвовать в голосовании.

73-летний Андраш Бака был судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге с 1991 по 2008 год. Председателем Верховного суда Венгрии был назначен в 2009 году на шестилетний срок. В 2012-м его полномочия были досрочно прекращены. Господин Бака заявлял, что его отстранили от должности из-за того, что он раскритиковал решение Виктора Орбана снизить возраст обязательного выхода на пенсию для судей с 70 до 62 лет.

Пост президента Венгрии занимал Тамаш Шуйок. Срок его полномочий должен был продлиться до 2029 года. Однако 19 июля он принял поправку к конституции, которая позволила правящей партии «Тиса» отстранить его от должности досрочно. Поправку инициировал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, вступивший в должность в мае.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту указали на дверь».