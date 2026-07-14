Президенту указали на дверь

Спустя три месяца после парламентских выборов в Венгрии премьер-министр страны и лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр решил сдержать свое обещание сместить президента Тамаша Шуйока, получившего свой пост еще при Викторе Орбане. 13 июля парламент страны большинством голосов одобрил поправки к конституции, включая положение об отставке Шуйока. Теперь у того есть пять дней на одобрение поправок — в случае отказа действующего главу государства ждет импичмент.

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Фото: Bernadett Szabo / Reuters Петер Мадьяр

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Смещение с должности президента Венгрии Тамаша Шуйока после прихода к власти оппозиционной «Тисы» воспринималось как вопрос времени. Лидер оппозиции, а ныне премьер страны Петер Мадьяр сделал уход Шуйока одним из ключевых предвыборных обещаний и после своей победы не раз призывал президента добровольно покинуть пост. Его новый кабинет после приведения к присяге даже демонстративно отказался делать памятное фото с главой государства.

Такая неприязнь премьера к президенту объясняется тесными связями последнего с теперь уже оппозиционной партией «Фидес» и ее лидером Виктором Орбаном. Новое же руководство страны желает избавиться от пережитков прошлого, к которым относит и самого Шуйока.

Несмотря на то что должность президента в Венгрии во многом номинальная, он все же подписывает законопроекты и в случае несогласия имеет право наложить на них вето или направить в Конституционный суд на рассмотрение (при этом с учетом большинства в парламенте «Тиса» без труда преодолеет президентское вето). То есть напрямую помешать правительству президент не может, но создать юридические проволочки по-прежнему в его власти.

Именно этого сценария «Тиса» и пытается избежать. Для этого фракция «Тисы» 4 июля представила 17-ю поправку к конституции, в которую вошли положения об уходе президента в отставку сразу после подписания этого документа, об обязательном уходе на пенсию судей Конституционного суда по достижении 70 лет (это сразу приведет к уходу четырех судей) и об ограничении депутатского мандата тремя сроками в парламенте.

Сразу после того, как «Тиса» предложила этот законопроект, он подвергся жесткой критике в «Фидес». Фракция в полном составе бойкотировала состоявшееся 13 июля голосование по нему, а ее лидер и бывший глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш подал в отставку.

Свое решение он объяснил тем, что «крупнейшая оппозиционная фракция не может иметь лидера, который по конституционным нормам больше не будет иметь права им быть», и назвал предложенную «Тисой» поправку концом демократии и началом тирании. Причина его слов довольно проста: Гуйяш стал членом парламента еще в 2010 году и после изменения конституции не сможет претендовать на новый срок.

Поправка была принята на заседании парламента 139 голосами из 199. Теперь у президента Венгрии есть пять дней, чтобы подписать собственный приговор или же отправить документ на рассмотрение в Конституционный суд. Мадьяр уже заявил, что «Фидес» пытается уговорить Шуйока не подписывать законопроект и в этом случае того ждет импичмент.

Приход к власти нового президента премьер назвал вопросом нескольких недель. При этом для импичмента президенту нужна веская причина, которой у «Тисы», вероятно, не было, так как партия решила пойти обходным путем через изменение конституции. Несмотря на то что Мадьяр перед голосованием опубликовал в соцсетях пост с перечислением основных прегрешений президента, которые заключались в том, что он потакал прежнему правительству, для импичмента могут потребоваться более веские мотивы. Однако в том, что «Тиса» при необходимости его вынесет, сомневаться не приходится.

Причина заключается в том, что в партии хотят существенно изменить политическую систему страны и избавиться от балласта на пути к реформам. В случае ухода Шуйока временно исполняющим обязанности президента станет спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

Затем у депутатов будет 30 дней, чтобы избрать нового главу государства. Кто может стать кандидатом на эту должность, пока неясно: по сути, «Тиса» может выбрать любого члена партии, так как за счет большинства в парламенте он непременно будет одобрен. Президентский срок в Венгрии составляет пять лет.

Однако ставленник правящей партии вряд ли продержится на своем месте так долго: в правительстве заявляли о намерении принять новую конституцию страны, ее разработка начнется уже осенью этого года. Одним из ее положений должен стать переход к прямым президентским выборам: тогда за кандидата на высший пост смогут голосовать не депутаты, а жители страны. После принятия нового основного закона с большой долей вероятности сменится и президент.

Вероника Вишнякова