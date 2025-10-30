Число пользователей нейросети Gemini превысило 650 млн

Количество ежемесячно активных пользователей нейросети Gemini, разработанной компанией Google, превысило отметку в 650 млн. Об этом сообщила Alphabet, в которую входит Google, в своей отчетности за третий квартал.

Число пользователей Gemini растет очень быстрыми темпами: ранее сообщалось, что в октябре 2024 года у ИИ-модели было 90 млн пользователей в месяц, а в марте текущего года — 350 млн. В сентябре Google добавила в Gemini инструмент Nano Banana для генерирования изображений, после этого число пользователей модели выросло на 23 млн. В следующем году компания обещает выпустить обновленную версию нейросети — Gemini 3.

Также Alphabet сообщила, что число платных подписчиков ее сервисов превысило отметку в 300 млн — в основном пользователи покупают подписку на YouTube Premium и на облачные сервисы компании Google One.

Яна Рождественская