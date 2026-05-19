Google представила ИИ-модель Gemini 3.5 Flash

На конференции Google I/O 2026 компания Google представила новую языковую модель Gemini 3.5 Flash, которая уже стала доступна пользователям по всему миру. Эта модель сочетает передовые технологии искусственного интеллекта с возможностью автономного выполнения многоступенчатых задач и предлагает баланс интеллекта и высокой скорости работы.

Gemini 3.5 Flash опережает своего предшественника Gemini 3.1 Pro в области программирования и работы ИИ-агентов. По данным компании, скорость генерации токенов у новинки в четыре раза выше, что позволяет эффективно справляться с длительным планированием, разработкой приложений и подготовкой финансовых отчетов.

Помимо Gemini 3.5 Flash, Google анонсировала Gemini 3.5 Pro, который пока проходит внутреннее тестирование и будет запущен в июне 2026 года. Новинка стала основной в обновленном приложении Gemini и в режиме AI Mode в поисковой системе Google.

Компания также представила новую мультимодальную модель Gemini Omni, способную создавать и редактировать видео на основе текста, изображений, аудио и видеоматериалов. Gemini Omni обеспечивает логичность и связанность сцен даже при сложном монтаже, глубоко понимает физику и способствует созданию реалистичных и кинематографичных роликов. Пользователи могут редактировать видео диалоговым способом, описывая изменения простыми фразами.

Кроме того, Google анонсировала персонального ИИ-агента Gemini Spark, работающего в фоне и помогающего с рабочими задачами. Spark интегрируется с сервисами Workspace и сторонними платформами, а также обеспечивает доступ к локальным файлам пользователей.