«Росспиртпром» выкупил тамбовский завод «Амбер Талвис» по сниженной вдвое цене

Крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» выкупил 72,87% акций тамбовского предприятия «Амбер Талвис». Сумма сделки составила 1,94 млрд руб. при начальной стоимости лота в 3,89 млрд руб. Это следует из итогового протокола на площадке «Росэлторг».

«Росспиртпрому» принадлежало 25,5% «Амбер Талвис», поэтому по итогам аукциона компания увеличила свою долю до 98,4%. Она получила более 62,4 тыс. обыкновенных акций производства номинальной стоимостью 37,5 млн руб. Всего «Амбер Талвис» выпустил 85,7 тыс. акций номиналом по 600 руб.

Росимущество выставило на продажу тамбовское предприятие во второй раз, поскольку на первых торгах не было подано ни одной заявки. В 2024 году компания была обращена в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ведомство указывало, что структуры бывшего собственника «Амбер Талвис» Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) с 2022 по 2023 год перечислили ВСУ €38 млн.