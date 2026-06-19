Росимущество не смогло продать изъятый в Тамбовской области спиртзавод
Росимущество не смогло продать принадлежащие ему 72,87% акций АО «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Активы были изъяты в доход государства по иску Генпрокуратуры в 2024 году.
Как указано на портале «ГИС Торги», объявленный на 18 июня аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от покупателей. Начальная стоимость лота, в который вошли 62 тыс. 486 обыкновенных акций предприятия, составила 3 млрд 887 млн 559 тыс. руб. Новые даты торгов пока не назначались.
Общая величина уставного капитала завода равна 51,5 млн руб. По итогам 2025 года выручка спиртзавода составила около 2,5 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась до 869,5 млн руб.
В июле 2024 года по решению Тамбовского районного суда контрольный пакет акций «Амбер Талвис», 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК вместе со стопроцентной долей в его дочерней компании ООО РВВК перешли в собственность государства. По данным Генпрокуратуры, структуры прежнего собственника Юрия Шефлера (его деятельность признана в России экстремистской и запрещена) с 2022 по 2023 год перечислили ВСУ €38 млн.
Подробнее — в материале «Ъ» «В состоянии алкогольной конфискации».
Национализация спиртзавода «Амбер Талвис» является частью более широкой тенденции по изъятию активов в доход государства, преимущественно у иностранных собственников, чья деятельность была признана экстремистской или враждебной России. Это коснулось не только алкогольной отрасли, но и предприятий пищевой промышленности, такие как кондитерские фабрики «Конти-Рус» и Roshen, принадлежавшие украинским бизнесменам.
Процесс национализации активов Юрия Шефлера, включающий также калининградское АО СПИ-РВВК и ООО РВВК, начался в июле 2024 года по иску Генпрокуратуры. В основу обвинений легло финансирование структур Юрия Шефлера вооруженных сил Украины на сумму €38 млн в 2022–2023 годах. При этом российские активы, контролируемые Шефлером, направляли прибыль за границу, что, по мнению Генпрокуратуры, способствовало пополнению «экстремистской казны». Люксембургская Amber Beverage Group Holding Юрия Шефлера оценила упущенную прибыль от национализации «Амбер Талвис» в €10,1 млн и пыталась опротестовать решение суда, но безуспешно.
До конфискации «Амбер Талвис» также сталкивался с попытками аннулирования лицензии со стороны Росалкогольрегулирования, инициированными Генпрокуратурой, из-за подозрений в нелегальном производстве. Эти события, включая конфликт с Росспиртпромом, предшествовали национализации предприятия.