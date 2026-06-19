Росимущество не смогло продать изъятый в Тамбовской области спиртзавод

Росимущество не смогло продать принадлежащие ему 72,87% акций АО «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Активы были изъяты в доход государства по иску Генпрокуратуры в 2024 году.

Как указано на портале «ГИС Торги», объявленный на 18 июня аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от покупателей. Начальная стоимость лота, в который вошли 62 тыс. 486 обыкновенных акций предприятия, составила 3 млрд 887 млн 559 тыс. руб. Новые даты торгов пока не назначались.

Общая величина уставного капитала завода равна 51,5 млн руб. По итогам 2025 года выручка спиртзавода составила около 2,5 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась до 869,5 млн руб.

В июле 2024 года по решению Тамбовского районного суда контрольный пакет акций «Амбер Талвис», 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК вместе со стопроцентной долей в его дочерней компании ООО РВВК перешли в собственность государства. По данным Генпрокуратуры, структуры прежнего собственника Юрия Шефлера (его деятельность признана в России экстремистской и запрещена) с 2022 по 2023 год перечислили ВСУ €38 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «В состоянии алкогольной конфискации».