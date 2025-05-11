В спирте осели обязательства

Крупный российский производитель спирта «Амбер Талвис» подал иск к своему бывшему владельцу, люксембургской Amber Beverage Group Holding. Последнюю контролирует Юрий Шефлер (внесен в перечень террористов и экстремистов), чьи активы были переданы Росимуществу. Целью разбирательства может быть прекращение взаимных обязательств между сторонами. Обычно это нужно для подготовки актива к продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спиртовой завод «Амбер Талвис»

Фото: «Амбер Талвис» Спиртовой завод «Амбер Талвис»

Фото: «Амбер Талвис»

АО «Амбер Талвис» 28 апреля подало в Арбитражный суд Тамбовской области иск к люксембургской Amber Beverage Group Holding, следует из картотеки дел. Суть претензий в материалах не приводится. Третьими сторонами по делу выступают в том числе Росимущество, Воронежская таможня, АО «Росспиртпром» и ООО «Рузский купажный завод». В первых трех структурах и «Амбер Талвис» “Ъ” не ответили. Оперативно связаться с Amber Beverage не удалось. В Алкогольной сибирской группе, в которую входит «Рузский купажный завод», отметили, что пока иск не получали.

«Амбер Талвис» входит в пятерку крупнейших российских производителей спирта: в первом квартале, по данным участников рынка, она выпустила 632 тыс. декалитров продукции. Год к году показатель вырос на 92%, несмотря на общее падение рынка (см. “Ъ” от 10 апреля 2025 года). Компания основана в 1992 году в Тамбовской области на базе советского предприятия. Согласно СПАРК, выручка АО «Амбер Талвис» в 2024 году увеличилась на 26,27% год к году, до 2,01 млрд руб., а чистая прибыль — на 10,24%, до 177,4 млн руб. Amber Beverage через SPI Group Holding Limited контролирует предприниматель Юрий Шефлер, который в конце прошлого года был внесен в перечень террористов и экстремистов за финансирование вооруженных сил Украины. В 1990-х предприниматель распоряжался водочными брендами Moskovskaya и Stolichnaya, за использование которых за рубежом он позже судился с Россией.

До лета прошлого года Amber Beverage был основным владельцем «Амбер Талвис». Но 26 июня 2024 года Тамбовский районный суд по запросу Генпрокуратуры наложил арест на российские активы господина Шефлера (внесен в перечень террористов и экстремистов). Затем его активы были переданы в федеральную собственность. Согласно отчетности «Амбер Талвис» за 2024 год, 72,87% акций компании у Росимущества, 25,5% — у «Росспиртпрома».

Между Amber Beverage и «Амбер Талвис» есть долговые обязательства, ранее их погашали путем зачета встречных требований. Но после наложения ареста механизм перестал работать, следует из годового отчета «Амбер Талвис».

Обязательства могли быть связаны в том числе с поставками спирта в Латвию, где располагается подконтрольная Amber Beverage компания Amber Latvijas balzams. До недавнего времени «Амбер Талвис» оставалось одним из последних в России предприятий, отправлявших пищевой спирт за границу, говорит директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шефлер (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости Юрий Шефлер (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Сейчас в суде «Амбер Талвис» может пытаться признать предыдущие договоренности прекращенными либо добиться признания ущерба, нанесенного сделками в пользу иностранного держателя активов, считает управляющий партнер АБ КИАП Андрей Корельский. Юрист White Stone Виктор Машинский отмечает, что выводы суда могут повлиять на смежные разбирательства. В марте этого года Воронежская таможня также обратилась к «Амбер Талвис» и Amber Beverage с иском о применении последствий недействительности сделок.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский не исключает, что основной целью разбирательств может быть подготовка «Амбер Талвис» к продаже новым владельцам: для этого компанию требуется очистить от долговой нагрузки перед предыдущими собственниками. Ранее инвестбанкир Илья Шумов оценивал 100% акций «Амбер Талвис», учитывая долговую нагрузку компании, примерно в 3–4 млрд руб. По данным СПАРК, совокупный долг компании в 2024 году составил около 1,88 млрд руб., увеличившись за год на 17,42%.

Владимир Комаров, Анатолий Костырев