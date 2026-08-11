Бывшему командующему 44-м армейским корпусом продлили арест по делу о взятке
235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александра Дембицкого, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.
В начале июля «Ъ» рассказывал, что Александру Дембицкому вменяется в вину получение взятки в 4 млн руб. от главы частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко. По версии Главного военного следственного управления Следственного комитета России, деньги передавались за разрешение руководить штурмовыми подразделениями, которые входили в состав вооруженных сил, но неформально считались структурами ЧВК.
Уголовное дело в отношении Александра Дембицкого было возбуждено по показаниям Алексея Марущенко, который заключил сделку со следствием. На момент дачи показаний в качестве свидетеля генерал отрицал получение ценностей от главы ЧВК. Алексей Марущенко на прошлой неделе получил 18 лет колонии строгого режима за обман порядка 90 военнослужащих, а также за похищение людей, пытки и убийство.
После задержания Александра Дембицкого СМИ сообщали, что он имеет звание генерал-майора. Источник «Ъ» в правоохранительных органах говорит, что на момент дачи показаний фигурант находился в звании генерал-лейтенанта.
В июле 2026 года стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александра Дембицкого на два месяца по делу о мошенничестве в ЧВК «Ястреб». Следствие считает Дембицкого организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим, а потерпевшими по делу признаны 89 российских военнослужащих. По версии Главного военного следственного управления СКР, в 2024–2025 годах Алексей Марущенко обманул почти 90 военнослужащих на более чем 8,8 млн руб., обещая им большие деньги и освобождение от армейских проблем за службу в ЧВК.
Позднее, в августе 2026 года, Алексею Марущенко был вынесен приговор: 18 лет колонии строгого режима за обман военнослужащих, вымогательство, похищения, пытки и организацию убийства. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и полностью признал вину, что позволило ему избежать более строгого наказания. Однако, поскольку он заключил контракт о службе в морской пехоте, он может избежать наказания, отправившись в зону СВО.