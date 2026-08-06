WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений по дефициту ракет

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде господин Трамп выразил недовольство и заявил, что считал проблему с арсеналами «уже решенной».

В ответ господин Хегсет попытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Ранее глава Пентагона уже убеждал президента в возможности быстрой победы над Ираном. Однако на деле затяжной конфликт привел к истощению запасов высокоточных ракет Tomahawk, а также систем ПВО Patriot, THAAD и ATACMS.

По словам источников WP, острая нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила господина Трампа воздержаться от новых масштабных ударов по Ирану. В Белом доме и Пентагоне информацию опровергли.