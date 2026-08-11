Суд ждет красноярца, швырнувшего на пол машины икону

В Красноярске будут судить 18-летнего жителя краевого центра, которому предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ, максимальная санкция по ней — лишение свободы до одного года). Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

События, которые описаны в деле, произошли в марте 2026 года. Обвиняемый безуспешно пытался завести двигатель своего автомобиля. Молодой человек взял икону Георгия Победоносца, доставшуюся ему от прежнего владельца машины, бросил ее на пол и выругался. Запись происходящего он разместил в своем аккаунте в надежде привлечь подписчиков, указывается в обвинении. Позже обвиняемый опубликовал видео с извинениями.

По информации прокуратуры, лингвистическая и религиоведческая экспертизы подтвердили, что в словах и действиях обвиняемого «содержатся оскорбление и уничижение сакрального предмета православного христианства».

Илья Николаев