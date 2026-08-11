Перевод без потерь

Сбер сделал полностью бесплатными денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в «СберБанк Онлайн». Теперь 111 млн клиентов могут переводить на Сбер любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тыс. руб. в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Новые условия уже действуют для всех клиентов по умолчанию — подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия не требуется.

Переводы давно стали частью повседневных отношений между людьми. Это подтверждают данные банка за последний год. Сбер проанализировал 150 млн коротких сообщений, которыми пользователи сопровождали переводы. Обезличенная статистика показала, что в 68% случаев за деньгами стоят забота, внимание или поддержка.

Почти треть переводов связана с семьей — это помощь родителям или деньги детям. Еще около 20% приходится на благодарность и взаимовыручку между друзьями, 8% переводов становятся подарками к праздникам или дням рождения. Остальные 10% — другие проявления заботы: поддержка близкого человека, помощь в бытовых ситуациях, совместные покупки и другие личные поводы.

Самым распространенным личным сообщением стало слово «Спасибо» — оно встретилось около 18 млн раз. Более 12 млн сообщений содержали поздравления, например «Поздравляю с днем рождения», «С днюхой» и «С прошедшим». Различные признания в любви — «Люблю», «Люблю тебя», «С любовью» и другие — пользователи написали около 3 млн раз. Среди семейных подписей чаще всего встречались варианты «От бабушки» — более 1,2 млн сообщений, «От мамы» — около 900 тыс. и «От папы» — почти 500 тыс.

Коммунальные счета в банке также относят к повседневным финансовым сценариям, поэтому Сбер сделал бесплатным и этот регулярный платеж.

«За сухими трансакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому — это возможность вовремя поддержать родителей, ребенка или супруга, а оплата коммунальных платежей — регулярная забота о доме и семье. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно»,— отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.