Очереди в аэропортах ЕС выросли вдвое из-за новых правил контроля на границах
Запуск новой цифровой системы погранконтроля ЕС спровоцировал рекордные задержки в крупнейших аэропортах континента. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую группу Qsensor. Пиковое время ожидания в аэропорту Франкфурта-на-Майне в июле достигло 120 минут, это вдвое больше, чем год назад. В Мюнхене показатель вырос с 31 до 60 минут, а в Амстердаме — с 80 до 120 минут.
Причиной задержек стал запуск в апреле системы въезда-выезда (EES), обязывающей граждан не входящих в ЕС стран сдавать отпечатки пальцев, фото и личные данные при первом прибытии. Представители авиаотрасли и заинтересованные страны неоднократно предупреждали, что новые процедуры станут проблемой: аэропорты физически не успевают обрабатывать данные большого потока пассажиров. Однако запуск системы так и не был перенесен, и теперь у терминалов выстраиваются многочасовые очереди.
Как отмечает FT, хаотичное внедрение системы совпало с пиком летних путешествий. Глава Ryanair Майкл О’Лири жестко раскритиковал нововведение, назвав его «плохо продуманным». «Только европейцы могли придумать такую глупость», — заявил он, отметив, что серьезные скопления людей фиксируются уже в 15 аэропортах.
В июле 2026 года Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно приостанавливать работу системы цифрового контроля по биометрии в аэропортах. Это связано с тем, что после внедрения Schengen Entry/Exit System (EES) в апреле 2026 года в аэропортах возникли многочасовые очереди на паспортный контроль. Уже в первые дни работы новой системы очереди образовывались в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Греции, Италии и Испании.
Девять европейских стран, включая Бельгию, Францию, Германию, Грецию, Италию, Мальту, Нидерланды, Португалию и Швейцарию, 7 июля 2026 года в письме еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру также заявили о «серьезных трудностях» с системой EES. Они просят Еврокомиссию разрешить использовать резервный механизм, позволяющий погранслужбам приостанавливать сбор биометрических данных в случае сбоев и образования очередей после 6 сентября 2026 года, когда срок действия механизма должен истечь. Европейская комиссия при этом признала ряд технических проблем и сообщила, что они уже решаются, а законодательство предусматривает гибкость, включая возможность приостановки сбора биометрических данных в летний период.
Внедрение общеевропейской онлайн-системы предварительного разрешения на въезд ETIAS, которая должна была заработать к концу 2026 года, перенесено как минимум на 2027 год. Это произошло под давлением авиакомпаний и аэропортов, столкнувшихся с хаосом из-за EES. По данным Financial Times, агентство eu-LISA, отвечающее за внедрение ETIAS, признало невозможность запуска системы в запланированные сроки, а новый график должен быть определен в сентябре 2026 года.