Очереди в аэропортах ЕС выросли вдвое из-за новых правил контроля на границах

Запуск новой цифровой системы погранконтроля ЕС спровоцировал рекордные задержки в крупнейших аэропортах континента. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую группу Qsensor. Пиковое время ожидания в аэропорту Франкфурта-на-Майне в июле достигло 120 минут, это вдвое больше, чем год назад. В Мюнхене показатель вырос с 31 до 60 минут, а в Амстердаме — с 80 до 120 минут.

Причиной задержек стал запуск в апреле системы въезда-выезда (EES), обязывающей граждан не входящих в ЕС стран сдавать отпечатки пальцев, фото и личные данные при первом прибытии. Представители авиаотрасли и заинтересованные страны неоднократно предупреждали, что новые процедуры станут проблемой: аэропорты физически не успевают обрабатывать данные большого потока пассажиров. Однако запуск системы так и не был перенесен, и теперь у терминалов выстраиваются многочасовые очереди.

Как отмечает FT, хаотичное внедрение системы совпало с пиком летних путешествий. Глава Ryanair Майкл О’Лири жестко раскритиковал нововведение, назвав его «плохо продуманным». «Только европейцы могли придумать такую глупость», — заявил он, отметив, что серьезные скопления людей фиксируются уже в 15 аэропортах.

Екатерина Наумова