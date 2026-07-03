Ryanair призвал ЕС отложить проверки отпечатков пальцев в аэропортах до конца лета

Ирландский лоукостер Ryanair призвал Евросоюз временно отказаться от новой цифровой системы автоматического контроля в аэропортах для людей, въезжающих в Шенгенскую зону или выезжающих из нее. Она, в частности, включает сканирование паспортов и отпечатков пальцев. В Ryanair заявили, что ее применение летом, когда поток туристов и без того увеличивается, приведет к «хаосу и очередям».

Система автоматического контроля Schengen Entry/Exit System (EES) была внедрена в апреле текущего года. Однако во многих случаях аэропорты сталкиваются с проблемами в ее работе, огромными очередями и другими сложностями.

По мнению Ryanair, использование EES нужно отложить хотя бы до сентября. Генеральный директор лоукостера Нил Макмагон призвал не делать из пассажиров «подопытных кроликов» для «недоработанной» системы контроля. Он также заявил, что как минимум семь аэропортов сталкиваются с серьезными нарушениями работы из-за этого, среди них аэропорт Милан-Бергамо, испанские Аликанте, Пальма-де-Майорка, Малага и Тенерифе-Южный, Краков в Польше и Париж-Бове во Франции.

Ранее сообщалось, что ассоциация «Авиакомпании для Европы» и Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав приостановить работу EES хотя бы на июль и август. По их мнению, аэропорты и авиакомпании и так с трудом справляются с потоком пассажиров, а новая система только усложняет ситуацию. Как пишет The Guardian, Еврокомиссия уже пригласила представителей отрасли на встречу 7 июля, чтобы обсудить эту проблему.

Яна Рождественская