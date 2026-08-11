Российских каноистов допустят к международным турнирам с 2027 года

Ограничения для российских и белорусских каноистов на международных соревнованиях снимут с 1 января 2027 года. Спортсмены смогут выступать под флагами своих стран и с национальными гимнами. Решение об этом принял совет директоров Международной федерации каноэ (Paddle Worldwide).

Действующие ограничения останутся в силе до 31 декабря 2026 года. «С 1 января 2027 года они перестанут действовать, и имеющие право на участие российские и белорусские спортсмены, а также персонал, обеспечивающий поддержку спортсменам, смогут выступать в составе национальных команд»,— сказано в пресс-релизе федерации.

Российские каноисты выступали в нейтральном статусе с 2023 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В июле 2026-го МОК отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России, принятое три года назад и считавшееся одним из главных препятствий в процессе «спортивной реинтеграции». Также отменены все прежние рекомендации международным федерациям, так или иначе ограничивавшие участие россиян в соревнованиях.

Подробности — в материале «Ъ» «С нами МОК».