Глава ФСБ Бортников призвал совершенствовать в России систему борьбы с БПЛА

В России необходимо усилить защиту инфраструктурных объектов от террористических угроз, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. По его словам, оперативная обстановка также требует совершенствования системы борьбы с беспилотниками.

Господин Бортников провел заседание НАК. Он рассказал, что в этом году предотвращено 49 диверсий и терактов на объектах транспорта и 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса. Глава ФСБ уточнил, что «противник наращивает активность» террористических атак, причем нередко удается «преодолевать систему защиты инфраструктурных объектов и поражать их не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении».

«Особенности оперативной обстановки требуют наряду с совершенствованием системы борьбы с беспилотниками уделить внимание всему комплексу вопросов обеспечения безопасности объектов с точки зрения их защиты от угроз диверсионно-террористического характера»,— отметил Александр Бортников (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале президент Владимир Путин поручил организовать в России систему подготовки и переподготовки специалистов по разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию БПЛА. Глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что эшелонированная система противодействия атакам БПЛА выстроена во всех группировках войск в зоне СВО.