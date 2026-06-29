Белоусов обсудил с военкорами связь на фронте и противодействие дронам
Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военкорами. Они обсуждали совершенствование системы ПВО, а также обеспечение войск связью и интернетом.
Министр обороны России Андрей Белоусов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам министра, созданные в вооруженных силах войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она втрое выше, чем у обычных расчетов, утверждает господин Белоусов. «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься»,— пояснил он.
Андрей Белоусов уточнил, что эшелонированная система противодействия атакам БПЛА выстроена во всех группировках войск в зоне СВО. Однако ситуация с защитой российских регионов от атак дронов регулярно меняется. «Ситуация меняется каждые два месяца примерно. Два-три месяца ситуация меняется»,— сказал министр.
Господин Белоусов назвал внедрение искусственного интеллекта в военную сферу одним из приоритетных проектов Минобороны. «ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое — все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе — это навигация. Нейросетки должны обучаться»,— рассказал он.
В феврале президент Владимир Путин поручил организовать в России систему подготовки и переподготовки специалистов по разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию БПЛА. На этой неделе господин Путин распорядился быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО на фоне участившихся ударов ВСУ по критически важной инфраструктуре в России.
Необходимость наращивания производства БПЛА и средств противовоздушной обороны в России, о чем говорил Владимир Путин, и внедрения ИИ в военную сферу, по словам Андрея Белоусова, вызвана значительным ростом интенсивности беспилотных атак. В 2025 году ежемесячное количество дальних БПЛА, запускаемых ВСУ на территорию России, увеличилось с 1,5 тыс. в начале года до 3,7 тыс. к маю. Несмотря на это, эффективность российской системы ПВО в отражении этих атак составляет в среднем 97%.
Андрей Белоусов неоднократно подчеркивал важность беспилотных технологий и искусственного интеллекта в современной войне. Так, он называл эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов, и отмечал, что до 80% огневых задач в зоне СВО выполняются дронами. В связи с этим Минобороны активно работает над разработкой методичек по управлению дронами с использованием ИИ, основанных на опыте группировок войск, а прототип такой системы уже проходит испытания.
Однако, несмотря на активные разработки и внедрение, полная реализация потенциала ИИ в беспилотной авиации сталкивается с технологическими барьерами. В частности, отсутствуют электронные компоненты, способные поддерживать сложные модели ИИ на маленьких дронах, а также недостаточно качественных данных для обучения военных нейросетей, требующих тысяч видеопримеров для каждого типа объектов. Кроме того, ведется активная работа по разработке и массовому производству FPV-дронов и беспилотников с ИИ, а также средств борьбы с ними, включая ручные сеткометы и патроны с дробью.
Эти усилия являются частью комплексной работы по повышению обороноспособности страны, включающей усиление взаимодействия гражданских и военных вузов для подготовки специалистов по беспилотным системам, а также проверку в боевых условиях новых образцов оружия, таких как FPV-дроны на оптоволокне и наземные робототехнические комплексы.