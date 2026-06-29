Белоусов обсудил с военкорами связь на фронте и противодействие дронам

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военкорами. Они обсуждали совершенствование системы ПВО, а также обеспечение войск связью и интернетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам министра, созданные в вооруженных силах войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она втрое выше, чем у обычных расчетов, утверждает господин Белоусов. «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься»,— пояснил он.

Андрей Белоусов уточнил, что эшелонированная система противодействия атакам БПЛА выстроена во всех группировках войск в зоне СВО. Однако ситуация с защитой российских регионов от атак дронов регулярно меняется. «Ситуация меняется каждые два месяца примерно. Два-три месяца ситуация меняется»,— сказал министр.

Господин Белоусов назвал внедрение искусственного интеллекта в военную сферу одним из приоритетных проектов Минобороны. «ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое — все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе — это навигация. Нейросетки должны обучаться»,— рассказал он.

В феврале президент Владимир Путин поручил организовать в России систему подготовки и переподготовки специалистов по разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию БПЛА. На этой неделе господин Путин распорядился быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО на фоне участившихся ударов ВСУ по критически важной инфраструктуре в России.