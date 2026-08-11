Роскачество поспорило с Роспотребнадзором из-за бургеров с кишечной палочкой

Роскачество не согласилось с позицией Роспотребнадзора, который признал недействительным их исследование качества бургеров в крупнейших сетях фастфуда. На этом основании производителей не стали привлекать к административной ответственности.

В своем заявлении Роскачество отмечает, что Роспотребнадзор указал на якобы некорректное оформление документов. В частности, что при отправке образцов бургеров в лабораторию исследователи не приложили внутриведомственные акты приема-передачи. Еще одной предполагаемой ошибкой стало то, что эксперты при проверке не вызывали представителей заведений на кассу для подписания акта покупки еды.

«Торжественное приглашение официального представителя ресторана к кассе для совместного подписания акта покупки бургера полностью нивелировало бы смысл независимого аудита, нарушив принцип внезапности проверки и дав нарушителям возможность подготовиться», — заявили представители Роскачества.

Однако, несмотря на заявление о невозможности принять меры, территориальные управления Роспотребнадзора все-таки вынесли официальные предостережения семи точкам. Сами производители и заведения также сообщили Роскачеству, что провели внутренние проверки и изменили рабочие процессы, чтобы повысить санитарную безопасность продукции.

Роскачество проверяло бургеры из 20 сетей быстрого питания в Москве. В семи заведениях эксперты нашли кишечную палочку и посторонние компоненты, которые не были заявлены в составе. По данным организации, всем требованиям соответствовали только бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy.