Роскачество поспорило с Роспотребнадзором из-за бургеров с кишечной палочкой
Роскачество не согласилось с позицией Роспотребнадзора, который признал недействительным их исследование качества бургеров в крупнейших сетях фастфуда. На этом основании производителей не стали привлекать к административной ответственности.
В своем заявлении Роскачество отмечает, что Роспотребнадзор указал на якобы некорректное оформление документов. В частности, что при отправке образцов бургеров в лабораторию исследователи не приложили внутриведомственные акты приема-передачи. Еще одной предполагаемой ошибкой стало то, что эксперты при проверке не вызывали представителей заведений на кассу для подписания акта покупки еды.
«Торжественное приглашение официального представителя ресторана к кассе для совместного подписания акта покупки бургера полностью нивелировало бы смысл независимого аудита, нарушив принцип внезапности проверки и дав нарушителям возможность подготовиться», — заявили представители Роскачества.
Однако, несмотря на заявление о невозможности принять меры, территориальные управления Роспотребнадзора все-таки вынесли официальные предостережения семи точкам. Сами производители и заведения также сообщили Роскачеству, что провели внутренние проверки и изменили рабочие процессы, чтобы повысить санитарную безопасность продукции.
Роскачество проверяло бургеры из 20 сетей быстрого питания в Москве. В семи заведениях эксперты нашли кишечную палочку и посторонние компоненты, которые не были заявлены в составе. По данным организации, всем требованиям соответствовали только бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy.
В ходе проверки 20 крупнейших сетей фастфуда Роскачество выявило бактерии группы кишечных палочек в бургерах пяти заведений: Torro Grill, Ketch up, Burger Heroes, «The Бык» и BB & Burgers. Помимо этого, продукция семи сетей не соответствовала микробиологическим нормативам, а в бургерах «Франклинс Бургер», Frank by Баста, «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up были обнаружены посторонние растительные компоненты, не заявленные в составе.
Информация о выявленных нарушениях была передана в Роспотребнадзор, а также доведена до сведения производителей. Тем не менее, Роспотребнадзор заявил, что не может привлечь производителей к административной ответственности из-за ошибок в оформлении документов Роскачеством, включая несвоевременную передачу сведений и некорректное оформление актов закупки.
Полностью соответствовали всем требованиям бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy.