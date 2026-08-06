Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти фастфудов

Роскачество проверило бургеры из 20 сетей быстрого питания. В продукции пяти компаний нашли бактерии группы кишечных палочек, рассказали «РИА Новости» в организации.

Проверяли бургеры из сетей «Вкусно — и точка», Burger King, «Мираторг», а также Black Star Burger, Farш, Frank by Баста Steak it easy, TGI Fridays, Stardogs. Помимо этого под проверку попали Бюро, «Маг Бургер», «Франклинс Бургер», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes, Dostaевский, Ketch up, True Burgers, The Бык и Torro Grill. Преимущественно закупали чизбургеры. Эксперты проверяли их по 488 показателям, среди которых — критерии безопасности, качества и достоверности маркировки.

В бургерах семи сетей (The Бык, Burger Heroes, BB & Burgers, Бюро, Torro Grill, Ketch up и Dostaевский) выявлены нарушения требований технических регламентов по микробиологии. В числе других нарушений:

в бургерах Burger Heroes, BB & Burgers, The Бык, Ketch up и Torro Grill — бактерии группы кишечных палочек;

в продукции Frank by Баста, «Щепка», BB & Burgers, «Франклинс Бургер», Ketch и Burger Heroes — посторонние компоненты, которые не были заявлены в составе.

Информацию обо всех выявленных нарушениях передали в Роспотребнадзор, а также уведомили производителей. Роскачество утверждает, что соответствуют всем требованиям бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy.

Роспотребнадзор выявил нарушения в сети закусочных Burger King еще в 2015 году. Ведомство проверило в Москве 78 ресторанов сети, в 22-х из них выявили бактерии группы кишечной палочки. Одна закусочная была оштрафована на 50 тыс. руб.