Роспотребнадзор аннулировал результаты проверок бургеров в заведениях Москвы

Роспотребнадзор проверил данные Роскачества о случаях обнаружения кишечной палочки в бургерах сетей фастфуда. В исследованиях Роскачества допущены ошибки, поэтому привлечь производителей к административной ответственности нет возможности, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах пяти из 20 сетей быстрого питания. Однако ведомство несвоевременно предоставило полученные сведения и некорректно оформило документы, утверждает Роспотребнадзор. К примеру, пробу чизбургера из Torro Grill взяли 28 апреля, исследования провели 6 мая, а информацию в Роспотребнадзор отправили спустя 2,5 месяца — 16 июля.

Помимо этого при закупке и оформлении образцов Роскачество не соблюдало положения ГОСТов. В частности, вместо актов закупки были оформлены акты отбора образцов. К тому же эти документы были подписаны в одностороннем порядке, без присутствия проверяемого лица. Также в материалах исследований отсутствуют акты приема-передачи образцов для испытаний.

Роскачество сообщало, что в бургерах Burger Heroes, BB & Burgers, The Бык, Ketch up и Torro Grill обнаружили бактерии группы кишечных палочек.

Информацию о нарушениях ведомство передало в Роспотребнадзор, а также уведомило производителей.