Задержанного в Белоруссии фигуранта дела о тушенке для СВО передали России

Задержанного в Белоруссии предпринимателя Дмитрия Мизгира этапировали в Россию. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Российское следствие считает бизнесмена ключевым участником схемы по поставкам непригодной в пищу тушенки для военнослужащих в зоне СВО. Предположительно, он был посредником между производителями консервов и бывшим начпродом Минобороны Виктором Таразевичем. В войска поступило порядка 170 т испорченных консервов на сумму около 700 млн руб.

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