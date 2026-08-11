Задержанного в Белоруссии фигуранта дела о тушенке для СВО передали России
Задержанного в Белоруссии предпринимателя Дмитрия Мизгира этапировали в Россию. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Российское следствие считает бизнесмена ключевым участником схемы по поставкам непригодной в пищу тушенки для военнослужащих в зоне СВО. Предположительно, он был посредником между производителями консервов и бывшим начпродом Минобороны Виктором Таразевичем. В войска поступило порядка 170 т испорченных консервов на сумму около 700 млн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцам недокладывали мяса».
Задержание Дмитрия Мизгира стало частью уголовного дела о поставках некачественных консервов, возбужденного Главным военным следственным управлением СКР 11 мая 2026 года на основе проверок военной прокуратуры и ФСБ. По версии следствия, группа, включавшая бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Виктора Таразевича и ряд коммерсантов, получила незаконный доход более чем на 700 млн рублей. Дмитрий Мизгир выступал посредником между производителями консервов и Виктором Таразевичем, организуя поставки 170 тонн непригодной тушенки на сумму 700 млн рублей в 2024–2025 годах. Консервы, содержавшие субпродукты и запрещенные добавки вместо мяса, отправлялись в подразделения группировок войск «Запад», «Восток», «Юг», «Центр» и на Черноморский флот. Ранее, 20 мая 2026 года, силовики задержали начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктора Таразевича, ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и заключили под стражу. Кроме Мизгира, в розыске по делу остаются гендиректор мясокомбината Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.