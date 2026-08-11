НАК: в России предотвратили десятки диверсий на объектах транспорта и ТЭК

С начала 2026 года в России предотвратили 49 диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Еще 17 терактов пресекли на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Всего по делам о подготовке диверсий задержали 150 человек. Открывая заседание НАК, директор спецслужбы также заявил о пресечении трех попыток проникновения диверсантов в Россию. Он отметил рост активности террористических атак и заявил о необходимости усиливать защиту объектов от подобных угроз.

Никита Черненко