НАК: в России предотвратили десятки диверсий на объектах транспорта и ТЭК
С начала 2026 года в России предотвратили 49 диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Еще 17 терактов пресекли на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
Всего по делам о подготовке диверсий задержали 150 человек. Открывая заседание НАК, директор спецслужбы также заявил о пресечении трех попыток проникновения диверсантов в Россию. Он отметил рост активности террористических атак и заявил о необходимости усиливать защиту объектов от подобных угроз.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о росте числа террористических атак со стороны украинских диверсантов и их пособников. По его словам, спецслужбы с начала 2026 года пресекли 49 диверсий на объектах транспорта и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса.
В целом, активность украинских спецслужб возросла: они модернизируют беспилотные аппараты и вербуют российских граждан для совершения диверсий. Еще в марте 2026 года Бортников отмечал, что планируемые операции стали более сложными, а также вырос уровень их разведывательного и технического обеспечения.