Бортников: в 2026 году пресечены три попытки проникновения диверсантов в Россию
Директор ФСБ Александр Бортников заявил о росте числа террористических атак, совершаемых украинскими диверсантами и пособниками. По его словам, с начала года спецслужбы пресекли проникновение трех диверсионных групп в Россию. Об этом глава ведомства рассказал на заседании Национального антитеррористического комитета.
По словам господина Бортникова, силовики за восемь месяцев пресекли 49 диверсий на объектах транспорта и еще 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса. Правоохранители задержали 150 причастных к подготовке и совершению терактов и диверсий.
Александр Бортников отметил, что украинским спецслужбам нередко удается пробить защиту объектов инфраструктуры. Для этого они модернизируют БПЛА, а также вербуют исполнителей преступлений среди россиян. Директор ФСБ призвал усилить защиту критически важных объектов и проконтролировать, как предприятия исполняют рекомендации НАК.
В июне 2026 года Александр Бортников также заявил о круглосуточной работе спецслужб по предотвращению террористических актов со стороны Украины, отметив, что они прилагают все усилия для предотвращения и наказания виновных. В том же месяце он сообщил о трехкратном росте преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе по сравнению с 2023 годом, связав это с участившимися атаками беспилотников и попытками вовлечения россиян в террористическую деятельность.
Ранее, в апреле 2026 года, Бортников заявлял о предотвращении 37 нападений подростков на образовательные учреждения с начала года, подчеркнув, что украинские спецслужбы используют игровые онлайн-платформы и сервисы для вербовки несовершеннолетних для терактов и диверсий. В марте 2026 года директор ФСБ сообщил, что планируемые украинскими спецслужбами операции стали более сложными и лучше обеспечены разведывательными и техническими средствами.