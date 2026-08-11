Бортников: в 2026 году пресечены три попытки проникновения диверсантов в Россию

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о росте числа террористических атак, совершаемых украинскими диверсантами и пособниками. По его словам, с начала года спецслужбы пресекли проникновение трех диверсионных групп в Россию. Об этом глава ведомства рассказал на заседании Национального антитеррористического комитета.

По словам господина Бортникова, силовики за восемь месяцев пресекли 49 диверсий на объектах транспорта и еще 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса. Правоохранители задержали 150 причастных к подготовке и совершению терактов и диверсий.

Александр Бортников отметил, что украинским спецслужбам нередко удается пробить защиту объектов инфраструктуры. Для этого они модернизируют БПЛА, а также вербуют исполнителей преступлений среди россиян. Директор ФСБ призвал усилить защиту критически важных объектов и проконтролировать, как предприятия исполняют рекомендации НАК.

Никита Черненко