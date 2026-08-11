НАК сообщил о задержании 150 причастных к подготовке диверсий с начала года

За восемь месяцев силовики задержали 150 человек, причастных к подготовке диверсий на объектах транспорта и ТЭК. Пограничники также пресекли три попытки проникновения диверсантов в Россию. Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Господин Бортников отметил, что украинские спецслужбы наращивают активность по подготовке терактов в России. Нередко диверсантам удается поражать объекты инфраструктуры не только возле зоны боевых действий, но и в отдаленных регионах страны.

«Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотные воздушные суда, вербуют исполнителей диверсий и терактов из числа российских граждан и пытаются "забрасывать" диверсионные группы»,— сказал директор ФСБ. Он заявил о необходимости усилить защиту объектов от диверсионно-террористических угроз и контролировать, как исполняют рекомендации НАК «на местах».

Никита Черненко