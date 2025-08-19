Складно вышло

Компания Wildberries получит в нижегородском поселке Новинки 35,5 га под строительство логистического комплекса. Она стала единственной участницей аукциона на право застроить эту площадку. Начальная цена составляла около 6 млн руб., Wildberries предложила в 21 раз больше. Против строительства складов рядом с жилыми домами выступали местные жители, которые хотят видеть на этом месте обещанные им при покупке квартир стадион, торгово-развлекательный центр и благоустроенные общественные пространства. В областном правительстве считают, что земля под складской комплекс выделена законно.

Решение о строительстве комплекса было принято в 2021 году

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Московское ООО РВБ, которым владеет основательница Wildberries Татьяна Ким, за 127 млн руб. получит право на комплексное развитие незастроенной территории в границах Парковой, Высокой и Полетной улиц в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Общая площадь участка под застройку составит 33,5 га. На нем будет построен логистический центр Wildberries.

Как писал «Ъ-Приволжье», рамочное соглашение о строительстве комплекса губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и основательница Wildberries Татьяна Ким в 2021 году подписали на Петербургском международном экономическом форуме. После этого региональные власти несколько лет искали подходящий участок для строительства. В итоге остановились на площадке в Новинковском сельсовете Нижнего Новгорода, недалеко от трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов.

В июле региональный спецзастройщик «Дирекция по строительству» объявил аукцион на право комплексного развития этой территории. Начальную цену лота установили в размере чуть больше 6 млн руб. Единственную заявку на конкурс подало ООО РВБ, которое признано победителем. В областном правительстве не скрывали, что участок готовили для Wildberries, однако в самой компании до прошлой недели официально заявляли, что окончательного решения о строительстве еще не принято и под логистический комплекс рассматривается несколько участков.

Пока шли официальные процедуры, жители поселков Кусаковка, Новинки и ЖК «Окский берег» выступали против строительства большого складского комплекса по соседству с их домами.

На общественных обсуждениях они отказались поддержать проект и записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой перенести стройку в другое место.

Жители опасались, что склад станет местом работы большого числа мигрантов, а фуры разобьют местные дороги.

В областном правительстве «Ъ-Приволжье» сообщили, что участок под логистический центр в 2013 году был отнесен к землям, предназначенным для размещения производственно-коммунальных объектов. Застройщики ЖК «Окский берег» — ООО «Капстройинвест» и ООО «Экоград» — в своей рекламе обещали потенциальным покупателям гипермаркет и спортивный объект на этом участке, но не учли необходимость внесения изменений в генплан. Эти изменения застройщики инициировали уже после начала строительства ЖК, однако вскоре сами обанкротились. Достраивать дома пришлось региональным властям за счет областных и федеральных средств. Создание новых рабочих мест на этой территории стало одним из условий получения инфраструктурного бюджетного кредита для решения проблем обманутых дольщиков.

В правительстве отметили, что будущий логистический комплекс относится к объектам легкой промышленности, его размещение на участке в Новинках обусловлено правилами землепользования и застройки. Кроме склада на этой площадке разрешены промышленные базы и погрузочные терминалы.

Выбор в пользу логистического комплекса сделан из-за удобной транспортной доступности территории. Комплекс может обеспечить новые рабочие места для местных жителей.

Вопрос социальной инфраструктуры зампред нижегородского правительства Иван Каргин обсудил на встрече с инициативной группой жителей. По итогам встречи нижегородский минстрой получил поручение проработать планы по строительству фельдшерско-акушерского пункта в ЖК «Окский берег» и совместно с другими ведомствами решить вопрос с благоустройством и транспортной доступностью этой территории с учетом ее будущей застройки.

Проект предполагает строительство логистического комплекса площадью 150 тыс. кв. м. На новом комплексе планируется создать 5 тыс. рабочих мест.

По условиям конкурса при подготовке проекта компания Wildberries должна будет согласовать внешний вид комплекса с нижегородскими властями и провести благоустройство на прилегающей территории после окончания стройки.

На запрос «Ъ-Приволжье» о том, на какой стадии сейчас проектирование будущего склада и когда Wildberries начнет осваивать площадку, в компании оперативно не ответили. По поводу опасений жителей там ранее заявляли, что работать на новом складе будут только граждане РФ. Это обычная практика для всех объектов компании за исключением двух в Московской области, где предусмотрена возможность трудоустройства для приезжих из стран ЕАЭС. Для всех работников обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение права на пребывание на территории России.

Запустить комплекс планируется в 2027 году.

Андрей Репин