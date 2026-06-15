СКР возбудил уголовное дело после жалоб нижегородцев на проект WB

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по итогам процессуальной проверки, начатой после открытого обращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину из-за планов по строительству логистического центра компании Wildberries (WB, ООО «РВБ»). Как сообщили в региональном управлении СКР, дело возбуждено по статье 293 УК РФ (Халатность).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также адресатами обращения стали председатель СКР Александр Бастрыкин, глава Верховного Суда РФ Игорь Краснов, генеральный прокурор Александр Гуцан.

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «РВБ» планирует построить в районе нижегородского поселка Новинки крупный логистический центр. Стоимость проекта — не менее 12 млрд руб. Он уже прошел госэкспертизу.

Жители Новинок, ЖК «Окский берег» и еще ряда населенных пунктов осенью прошлого года выступили против строительства логистического центра в непосредственной близости от их домов и социальных объектов.

Сейчас в своем обращении к президенту они вновь потребовали отменить реализацию проекта на землях, которые ранее предназначались под жилье, социальные объекты и зеленые зоны. Они также напомнили, что планы по строительству склада стали поводом для иска к областным властям, изменившим правила землепользования и застройки. По словам жителей, с 2025 года рассмотрение дела не сдвигается. Прокуратура перенаправила жалобы обратно в региональное правительство, на действия которого жители и жаловались.

В СКР в рамках расследования уголовного дела намерены изучить все документы, связанные с реализацией проекта по строительству логистического комплекса, и дать оценку действиям всех участников.

Андрей Репин