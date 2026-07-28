Суд отказал жителям ЖК «Окский берег» в иске против нового склада Wildberries

Нижегородский областной суд отказал жителям ЖК «Окский берег» в иске к областному министерству градостроительной деятельности и агломераций об отмене изменений в генплан, которые сделали возможным строительство крупного склада Wildberries. Об этом истцы сообщили в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «РВБ» планирует построить в районе поселка Новинки логистический центр с инвестициями от 12 млрд руб. Ранее власти обещали жителям зеленые зоны и социальные объекты на землях, которые отдали под склад, изменив правила землепользования и застройки. Жители настаивают, что логистический комплекс появится в непосредственной близости от их домов, по этому поводу они обращались к президенту РФ, главе СК Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Александру Гуцану и председателю Верховного суда Игорю Краснову.

В июне 2026 году СК возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность) на основании обращения жителей ЖК.

«Мы не согласны с этим решением и готовим апелляцию. Мы уважаем суд, но будем продолжать борьбу в рамках закона», — пообещали истцы.

Владимир Зубарев