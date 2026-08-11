Монголия договорилась об увеличении поставок авиатоплива и бензина из России

Монголия договорилась с Россией об увеличении поставок нефтепродуктов в республику. Об этом рассказал глава монгольского министерства промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням в соцсети X.

Согласно договоренности, до конца августа Россия дополнительно поставит в Монголию 25 тыс. т бензина марки АИ-92 и 5 тыс. т авиационного керосина, уточнил господин Дамдинням. Профильные ведомства приступают к организации работ по немедленной отгрузке и транспортировке согласованных объемов топлива в страну.

«Несмотря на сложную ситуацию (на топливном рынке.—“Ъ”) внутри страны, я выражаю благодарность правительству РФ и предприятиям за помощь в преодолении этого беспрецедентно трудного периода»,— заявил господин Дамдинням.

Монголия почти полностью зависит от внешних поставок топлива. Из-за перекрытия Ормузского пролива и топливного кризиса в России ситуация в стране ухудшилась. По словам Гонгорына Дамдинняма, запасов страны хватит еще на месяц. Поскольку потребление топлива растет в среднем на 14% в год, правительство начало строительство 22 топливных резервуаров. Также Монголия подписала соглашение о дополнительных поставках нефтепродуктов из Южной Кореи. С 4 по 15 августа власти ввели ограничения на продажу топлива на заправках в Улан-Баторе.