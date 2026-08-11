Монголия договорилась об увеличении поставок авиатоплива и бензина из России
Монголия договорилась с Россией об увеличении поставок нефтепродуктов в республику. Об этом рассказал глава монгольского министерства промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням в соцсети X.
Согласно договоренности, до конца августа Россия дополнительно поставит в Монголию 25 тыс. т бензина марки АИ-92 и 5 тыс. т авиационного керосина, уточнил господин Дамдинням. Профильные ведомства приступают к организации работ по немедленной отгрузке и транспортировке согласованных объемов топлива в страну.
«Несмотря на сложную ситуацию (на топливном рынке.—“Ъ”) внутри страны, я выражаю благодарность правительству РФ и предприятиям за помощь в преодолении этого беспрецедентно трудного периода»,— заявил господин Дамдинням.
Монголия почти полностью зависит от внешних поставок топлива. Из-за перекрытия Ормузского пролива и топливного кризиса в России ситуация в стране ухудшилась. По словам Гонгорына Дамдинняма, запасов страны хватит еще на месяц. Поскольку потребление топлива растет в среднем на 14% в год, правительство начало строительство 22 топливных резервуаров. Также Монголия подписала соглашение о дополнительных поставках нефтепродуктов из Южной Кореи. С 4 по 15 августа власти ввели ограничения на продажу топлива на заправках в Улан-Баторе.
С 4 по 15 августа 2026 года в Улан-Баторе были введены ограничения на продажу топлива по автомобильным номерам, аналогичные тем, что действовали в некоторых российских городах. Эти меры, по словам министра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорына Дамдинняма, направлены на обеспечение устойчивого распределения запасов топлива среди потребителей, а также связаны с зависимостью Монголии от внешних поставок топлива. Ранее, 29 октября 2025 года, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар уволил вице-премьера Сайнбуянгийн Амарсайхана за распространение слухов о нехватке бензина, несмотря на то, что правительство работало над решением проблемы, а 26 октября 2025 года Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии призвало население не поддаваться панике из-за ложных слухов.
Монголия покрывает 95% своих потребностей в нефтепродуктах за счет импорта, при этом 99% бензина поступает из России. В июне 2026 года в Улан-Баторе планировался полный переход автозаправок на бензин стандарта «Евро-5» из Ангарска. Договоренности о поставках российских нефтепродуктов в Монголию, включая 1,8—1,9 млн тонн автомобильного топлива и 60 тыс. тонн авиационного топлива ежегодно, были достигнуты в 2024 году во время визита президента Владимира Путина в Улан-Батор.
Ситуация с поставками топлива осложняется из-за перекрытия Ормузского пролива, а также из-за сокращения российского экспорта дизельного топлива. Например, в июле 2026 года поставки дизельного топлива из России в Монголию снизились на 21% до 111 тыс. тонн, в то время как общий железнодорожный экспорт дизтоплива из России упал на 47% от июньского уровня.