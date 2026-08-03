Свободную продажу топлива ограничат в Улан-Баторе с 4 августа

Ограничения на продажу топлива на заправках в Улан-Баторе введут с 4 по 15 августа. В эти дни будет действовать система продажи топлива по автомобильным номерам, аналогичная той, которая действовала в некоторых российских городах, сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням.

В четные даты топливо смогут купить владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни — номера, начинающиеся с 1, 3, 5, 7 или 9. Ограничена будет и максимальная сумма чека при заправке — 50 тыс. тугриков (около 1,1 тыс. руб.).

«Данные меры принимаются с целью обеспечения доступности и устойчивого распределения запасов топлива среди всех потребителей»,— написал господин Дамдинням в X. По его словам, аналогичные ограничения на продажу топлива вводятся в России и Южной Корее.

Монголия практически полностью зависит от внешних поставок топлива. Из-за перекрытия Ормузского пролива и топливного кризиса в России ситуация в стране ухудшилась.

По словам Гонгорына Дамдинняма, сейчас запасов страны хватит на месяц. Поскольку потребление топлива растет в среднем на 14% в год, правительство начало строительство 22 топливных резервуаров и подписало соглашение о дополнительных поставках нефтепродуктов из Южной Кореи.