В УрФУ может вырасти проходной балл из-за слишком большого числа абитуриентов

Географию поступления в Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге значительно расширила возможность подать заявление на поступление через Госуслуги, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на ректора Илью Обабкова. В связи с этим проходной балл для абитуриентов может подняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По словам господина Обабкова, в этом году документы в вуз направили абитуриенты из всех российских регионов. «Мы видим эффект этой воронки: на 7 тыс. человек участвует в конкурсе больше, чем в прошлом году. У нас 52 тыс. абитуриентов подали заявления. Это дает возможность повышения проходного балла, соответственно — выше конкуренция среди абитуриентов»,— сказал ректор. Согласно информации главы региона Дениса Паслера, в УрФУ уже зачислили 494 поступивших на бюджетные места, что на 22% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем последнего десятилетия.

Ректор также добавил, что в этом году университет впервые ведет прием в рамках перехода на новую отечественную модель высшего образования — не только на бакалавриат и магистратуру, но и на программы базового высшего и специализированного высшего образования. В частности, в строительстве на базовое высшее подано больше заявлений, чем на бакалавриат.

Всего в УрФУ 44 тыс. человек отправили заявки на базовое высшее образование (бакалавриат, специалитет) — +17%, 7,6 тыс. человек собираются поступать в магистратуру или получать специализированное высшее образование (+24% к прошлому году), а 990 человек идут в аспирантуру (+58%). Заявления также подали 616 участников боевых действий и их детей по отдельной квоте.

Ирина Пичурина