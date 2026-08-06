Ректор УрФУ Обабков заявил о «взрывном росте» заявлений в аспирантуру — 58%

В Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) абитуриенты в этом году подали 51,5 тыс. заявлений, что на 18% больше, чем в 2025 году, сообщил на пресс-конференции ректор вуза Илья Обабков. Из них 44 тыс. человек отправили заявки на базовое высшее образование (бакалавриат, специалитет) — +17%, 7,6 тыс. человек собираются поступать в магистратуру или получать специализированное высшее образование (+24% к прошлому году), а 990 человек идут в аспирантуру (+58%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Прирост оправдан доверием к образовательным технологиям университета, когда ребята инвестируют свое время в университет. Мы видим, что у нас взрывной рост в аспирантуре — 58% — это удивительная цифра»,— рассказал господин Обабков.

Преимущественно абитуриенты подают заявления на поступление по направлениям «Информатика и цифровые технологии» (6,4 тыс. заявлений), «Информационная безопасность» (5,8 тыс.), «Программная инженерия» (5,7 тыс.), «Прикладная информатика» (5,6 тыс.), «Строительство» (5,6 тыс.). По направлению, связанному со строительством, господин Обабков отметил резкий взлет интереса.

«Аномалии у нас в этом году на лингвистике — 301 человек на место. Для нас это достаточно большая цифра, в региональных вузах такое увидеть часто не получается»,— рассказал глава УрФУ.

Заявления поступили от абитуриентов из всех регионов РФ. При этом 2321 заявление поступило от иностранных абитуриентов. Из восьми стран ближнего зарубежья пришло 1,4 тыс. заявлений, из 39 стран дальнего зарубежья — 917.

Мария Игнатова