Главное на рынке недвижимости к утру 11 августа

Федеральная грузовая компания (ФГК) договорилась об аренде 10 тыс. кв. м в гостинично-деловом центре «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала в Москве, узнал «Ъ». По оценкам опрошенных «Ъ» экспертов, стоимость аренды может составлять от 500 до 780 млн руб. в год. ФГК намерена перенести в деловой центр штаб-квартиру компании. Изначально грузовая компания подыскивала площади для покупки, однако из-за дефицита предложения выбрала аренду. Ранее эти площади занимали «Вертолеты России», которым принадлежит здание. В пресс-службе ФГК подтвердили переезд в «Пионерский». Он продиктован окончанием срока аренды в предыдущем бизнес-центре «Домников» в районе станции метро «Красные ворота».

Фонд «Горизонт» продал около 17,6% обыкновенных голосующих акций девелопера «Самолет» компании Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Ltd. (структура Fonte Capital из Казахстана). По итогам сделки «Горизонт», принадлежащий наследникам покойного основателя «Самолета» Михаила Кенина, практически вышел из капитала застройщика — у фонда останется около 2,1% акций компании (еще весной он владел 27,6%). Сделка уже получила необходимые одобрения регулирующих органов. «Самолет» заявил, что новый инвестор поможет девелоперу в решении стратегических задач. Совладелец и гендиректор Fonte Capital Ержан Мусин отметил, что покупка акций «Самолета» расширит присутствие фонда в секторе недвижимости. Право косвенно распоряжаться пакетом получила также вторая акционер Fonte Capital Ксения Кибиткина. На фоне новостей о новом акционере акции группы «Самолет» подскочили на 10%.

Закрытый паевой инвестфонд под управлением УК «Вим сбережения» выкупил у инвестиционной группы К1 помещение в «Москва-Сити» площадью около 9 тыс. кв. м за 6–8 млрд руб., сообщают «Ведомости». Три этажа в башне «Империя» арендует под свою штаб-квартиру коммуникационная группа Okkam. Сделка была закрыта 7 августа через покупку юрлица ООО «Фипс», на балансе которого находился актив.

Президент Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ поддержал идею разработать закон, регламентирующий создание и действие мастер-планов по развитию населенных пунктов. По его словам, такой документ должен фиксировать, что и в какие сроки будет построено, а также включать сведения о целях строительства, его отдаче и технико-экономическое обоснование. Эти положения будут носить обязательный характер. Президент сообщил, что передаст вопрос на контроль правительства и Госдумы следующего созыва.

Арбитражный суд Москвы отказал столичному Департаменту городского имущества во взыскании с девелопера «Инград» (принадлежит Sminex) 16,8 млн руб. штрафа за нарушение сроков строительства. Компания на участке площадью 7 тыс. кв. м в Тюменском проезде обязалась построить детский сад на 275 мест. По проекту стойку должны были завершить за 10,2 месяца, однако из-за серьезных корректировок срок увеличили до 39 месяцев. Однако девелопер не уложился и в этот лимит, просрочив его на 2 месяца и 7 дней. Суд при этом отказал Москве во взыскании штрафа, поскольку задержка составила меньше трех месяцев.

Специализирующаяся на коллективных инвестициях компания Aktivo приобрела за 1 млрд руб. через один из закрытых паевых инвестфондов склад на 9,4 тыс. кв. м в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Здание было построено в 2024 году застройщиком Kurs Development по заказу дистрибьютора и поставщика электротехники ЭТМ. Эта же компания арендует помещение.

Росимущество снова выставит на продажу 100% уставных капиталов ООО «Родник» и ООО «УК “Содействие”», изъятых у бывшего владельца «Макфа» Михаила Юревича, следует из материалов «ГИС Торги». Заявки принимаются до 13 августа включительно. Стартовая цена теперь составит 12,16 млрд руб. Задаток для участия в торгах — 2,4 млрд руб. «Роднику» принадлежат два ТРК в Челябинске общей площадью 338 тыс. кв. м, а «Содействие» занимается обслуживанием коммерческой недвижимости (более 40 объектов). Бывшему владельцу «Макфы» Михаилу Юревичу инкриминируют получение взяток на сумму более 3,2 млрд руб. В последний раз власти не смогли продать активы 5 августа.